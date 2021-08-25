Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В аэропорту Кабула эвакуации ждут более 10 000 человек

Среда, 25 августа 2021, 18:59
В аэропорту Кабула эвакуации ждут более 10 000 человек
Аэропорт в Кабуле. Фото: CNN

С момента перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 000 человек, но тысячи людей ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Генерал-майор армии США Хэнк Тейлор, заместитель директора штаба по вопросам безопасности региональных операций, говорит, что операция по эвакуации сосредоточена на том, чтобы "вывести как можно больше людей максимально эффективно и безопасно".

По его словам, 42 американские военные самолеты - 37 самолетов С17 и пять самолетов С130 - вчера вывезли из Афганистана 11200 американских военнослужащих и 7800 человек из 48 из стран-партнеров исоюзникив.

По его словам, самолет вылетал из аэропорта Кабула каждые 39 минут.

Тейлор также сообщил, что в аэропорту сейчас ждет вылета более 10 000 человек.

При этом, по его словам, в любой момент в аэропорт может прибыть все больше людей, которые пытаются покинуть страну.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продлить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию быстрее – из-за растущей угрозы атаки "Исламского государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: