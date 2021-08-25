В аэропорту Кабула эвакуации ждут более 10 000 человек

С момента перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 000 человек, но тысячи людей ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Генерал-майор армии США Хэнк Тейлор, заместитель директора штаба по вопросам безопасности региональных операций, говорит, что операция по эвакуации сосредоточена на том, чтобы "вывести как можно больше людей максимально эффективно и безопасно".

По его словам, 42 американские военные самолеты - 37 самолетов С17 и пять самолетов С130 - вчера вывезли из Афганистана 11200 американских военнослужащих и 7800 человек из 48 из стран-партнеров исоюзникив.

По его словам, самолет вылетал из аэропорта Кабула каждые 39 минут.

Тейлор также сообщил, что в аэропорту сейчас ждет вылета более 10 000 человек.

При этом, по его словам, в любой момент в аэропорт может прибыть все больше людей, которые пытаются покинуть страну.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продлить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию быстрее – из-за растущей угрозы атаки "Исламского государства".