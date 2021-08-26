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Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

Четверг, 26 августа 2021, 14:26
Маврикий. фото с сайта tpg.ua

Украинское правительство одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Маврикием и уполномочило посла в Южно-Африканской республике подписать это соглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы заседания правительства.

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Южно-Африканской республике Абравитову Любовь Александровну подписать указанное соглашение ", - говорится в тексте распоряжения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что подписание соглашения означает расширение свободы путешествий для украинцев.

"МИД подготовил соглашение о безвизе с Маврикием. Сегодня мы одобрили его на заседании правительства. Впереди - подписание соглашения и ряд других процедур, но результат будет один: дополнительно расширим свободу путешествий для украинцев "- написал он в Twitter.

Темы: безвиз
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