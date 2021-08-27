В Эстонии коалиция определилась с кандидатом в президенты

В Эстонии Партия реформ и Центристская партия выдвинули Алара Кариса кандидатом в президенты в первом туре голосования в Рийгикогу, эстонском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В пятницу 59 членов Рийгикогу выдвинули директора Эстонского национального музея Алара Кариса кандидатом в президенты страны. Первый тур голосования состоится в парламенте в понедельник, 30 августа.

У центристов и реформистов – 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что кроме голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карис нужно будет заручиться поддержкой или социал-демократов, или партии Isamaa.

Выдвигать кандидатов имеют право не менее одной пятой членов Рийгикогу, то есть не менее 21 депутата.

Президент Эстонии избирается тайным голосованием, при котором каждый член Рийгикогу имеет один голос.

Если Рийгикогу не сможет избрать президента, то это будет делать коллегия выборщиков из 208 членов.

Алар Карис ранее занимал пост ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея.

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