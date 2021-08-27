Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Эстонии коалиция определилась с кандидатом в президенты

Пятница, 27 августа 2021, 12:16
Алар Карис. Фото с Twitter ЕП

В Эстонии Партия реформ и Центристская партия выдвинули Алара Кариса кандидатом в президенты в первом туре голосования в Рийгикогу, эстонском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В пятницу 59 членов Рийгикогу выдвинули директора Эстонского национального музея Алара Кариса кандидатом в президенты страны. Первый тур голосования состоится в парламенте в понедельник, 30 августа.

У центристов и реформистов – 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что кроме голосов парламентариев от Центристской партии и Партии реформ, Карис нужно будет заручиться поддержкой или социал-демократов, или партии Isamaa.

Выдвигать кандидатов имеют право не менее одной пятой членов Рийгикогу, то есть не менее 21 депутата.

Президент Эстонии избирается тайным голосованием, при котором каждый член Рийгикогу имеет один голос.

Если Рийгикогу не сможет избрать президента, то это будет делать коллегия выборщиков из 208 членов.

Алар Карис ранее занимал пост ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он был избран директором Эстонского национального музея.

Читайте также интервью действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд "Европейской правде": Украине понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС

Темы: Эстония
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед"

ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии за "скабеевщину"

Все новости...
Эстония
Президент Эстонии объяснила, почему для нее "советская" и "российская" оккупация - не одно и то же
Президент Эстонии считает, что Украина не может стать членом НАТО до деоккупации
Украине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии
Последние новости
23:48
Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена
23:37
Талибы готовы взять аэропорт Кабула под полный контроль – СМИ
23:11
Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200 – СМИ
22:43
Индикаторов переноса встречи Зеленского и Байдена нет – Кулеба
22:01
Полицейские пошли судом на Трампа из-за штурма Капитолия
21:32
Новости экономики: аукцион по продаже ОГХК отменили, отопительный сезон под угрозой
21:14
Зеленский встретился с Санду
21:00
Новости 27 августа: самая большая ошибка Порошенко, предложение "Талибана"
20:41
Байдена предупредили о возможности новых терактов в Кабуле
20:26
Реальная зарплата за год выросла на 10% в июне - Госстат
Все новости...