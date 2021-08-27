Дания с 10 сентября отменит все ограничения, связанные с COVID-19
Дания в сентябре планируют отменить все ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом заявило Министерство здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
10 сентября Дания перестанет классифицировать COVID-19 как "болезнь, представляющую серьезную угрозу для общества", что означает, что все оставшиеся особые ограничения в рамках пандемии престанут действовать.
С 10 сентября будет отменен обязательный COVID-пропуск для посещения ночных клубов и футбольных матчей, а с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.
Однако изменения не повлияют на правила въезда в Данию, которые регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которого истекает в октябре, сообщил представитель Министерства здравоохранения.
Более 80% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса.
В Дании с начала пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения COVID-19, около 2,5 тысяч человек умерли.