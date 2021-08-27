Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания с 10 сентября отменит все ограничения, связанные с COVID-19

Пятница, 27 августа 2021, 15:37
Дания с 10 сентября отменит все ограничения, связанные с COVID-19
Фото с Twitter ЕП

Дания в сентябре планируют отменить все ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявило Министерство здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

10 сентября Дания перестанет классифицировать COVID-19 как "болезнь, представляющую серьезную угрозу для общества", что означает, что все оставшиеся особые ограничения в рамках пандемии престанут действовать.

С 10 сентября будет отменен обязательный COVID-пропуск для посещения ночных клубов и футбольных матчей, а с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.

Однако изменения не повлияют на правила въезда в Данию, которые регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которого истекает в октябре, сообщил представитель Министерства здравоохранения.

Более 80% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В Дании с начала пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения COVID-19, около 2,5 тысяч человек умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Дания
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, что приблизит их передачу Украине
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: