Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франция прекратила эвакуацию из Кабула, военные покинули аэропорт

Суббота, 28 августа 2021, 11:46
Аэропорт Кабула, Фото из Twitter @ Shomolutogethe1

Франция вечером 27 августа совершила последний эвакуационный рейс из Кабула, аэропорт покинули также французские военные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

С 15 августа эвакуационными рейсами Франции вывезли 3000 человек, из них около сотни людей родом из Франции и более 2600 афганцев, которые сотрудничали с французской миссией или которым из-за работы в общественных организациях и идейной позиции угрожает опасность. Скольких человек еще необходимо было бы забрать при возможности продолжать рейсы, не уточняют.

"Операция "Апаган", начатая 15 августа по указанию президента Республики, закончилась сегодня вечером", - заявила министр обороны Флоранс Парли.

В совместном коммюнике она и глава МИД Жан Ив Ле Дриан объяснили, что вынуждены были остановить операцию из-за невозможности в дальнейшем гарантировать безопасность в аэропорту и в связи с приближением даты окончательного выхода американцев из Афганистана. С Кабула вылетели также последние сотрудники французского посольства и военные.

"Операция завершена, но Франция продолжит помогать выехать всем, кому необходима защита", - добавила Флоранс Парли.

В совместном заявлении министры добавили, что продолжат держать контакт с руководством "Талибана", чтобы они и после 31 августа не создавали препятствий для выезда из страны.

Сообщается также, что в Дохе, столице Катара, состоялась первая встреча французской делегации с представителями "Талибана" с тех пор как Афганистан перешел под их контроль. На ней обсуждали ситуацию в аэропорту и дальнейшую эвакуацию. Отмечается, что талибы пообещали выпускать из страны людей с соответствующими документами.

При этом отмечают, что этот диалог не означает политического признания "Талибана" и оно потенциально возможно только при ряде условий - возможности выезда из страны тех, кто хочет это сделать, недопущение превращения страны в базу террористов и создании правительства с участием других сил.

"В международных отношениях иногда приходится выбирать между двух плохих вариантов, чтобы хоть как-то защитить интересы и ценности", - прокомментировал государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон.

Напомним, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

США заявили, что уже нанесли ответный удар по руководителю террористической организации ИГИЛ-Х, афганской ветви "Исламского государства", которую считают ответственной за атаку.

Темы: АфганистанФранция
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших

США начали вывод войск из аэропорта Кабула

исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко

фото, видеоВ "Борисполе" сел самолет с эвакуированными из Афганистана, ждут еще два

Во время обстрела Авдеевки и окрестностей пострадали 8 военных – делегация в ТКГ

фотоВ штабе рассказали детали обстрела Авдеевки российскими наемниками

Все новости...
Афганистан
Великобритания в субботу прекратит эвакуацию гражданских из Кабула
Афганистан: США после теракта в Кабуле ликвидировали боевика ИГ
США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка без сопровождения взрослых
Последние новости
21:33
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
21:09
фото, видеоСтолкновения националистов и полиции в Одессе: 51 задержанный, 29 пострадавших
20:48
Укравтодор получил кредит на 376 миллионов долларов
20:26
Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных
19:45
США начали вывод войск из аэропорта Кабула
19:10
С весны 2022 года рецептурные препараты будут продавать только по e-рецепту
19:02
Во Франции седьмую субботу подряд протестуют против "паспортов здоровья"
18:50
исправленоО следующих поставках вакцины Moderna речь пока не идет – Ляшко
18:33
На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили 2 млн гривен
18:12
В Германии полностью привили от коронавируса 60% населения
Все новости...