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Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

Вторник, 3 августа 2021, 00:32
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.

Источник: BBC

Детали: Как отмечается, в понедельник Великобритания вызвала посла Ирана по поводу того, что британское правительство назвало "незаконным нападением". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные". Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.

Предыстория:

  • Mercer Street атаковали 29 июля посреди Индийского океана.
  • Танкер следовал без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра.
  • В результате нападения погибли два члена экипажа - британец и румын.
  • По данным США, в торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.
  • США и Великобритания заявили, что за атакой на танкер Mercer Street скорее всего стоит Иран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИранВеликобритания
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