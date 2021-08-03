Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.

Источник: BBC

Детали: Как отмечается, в понедельник Великобритания вызвала посла Ирана по поводу того, что британское правительство назвало "незаконным нападением". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные". Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.

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