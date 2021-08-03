Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

Вторник, 3 августа 2021, 00:32

Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.

Источник: BBC

Детали: Как отмечается, в понедельник Великобритания вызвала посла Ирана по поводу того, что британское правительство назвало "незаконным нападением". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные". Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.

Предыстория:

  • Mercer Street атаковали 29 июля посреди Индийского океана.
  • Танкер следовал без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра.
  • В результате нападения погибли два члена экипажа - британец и румын.
  • По данным США, в торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.
  • США и Великобритания заявили, что за атакой на танкер Mercer Street скорее всего стоит Иран.

Темы: ИранБритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина получит более $2,7 млрд от МВФ

За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине

Главу Белорусского дома нашли повешенным в Киеве

За сутки в Украине прибавилось более 800 больных COVID, 26 смертей

Главные новости понедельника и ночи: Тимановская, исчезновение Шишова

Олимпиада: Бех-Романчук заняла 5 место в соревновании по прыжкам в длину

Все новости...
Иран
Россия, Китай и Иран совершили большинство кибератак на демократию — канадская спецслужба
Засуха в Иране: из-за нехватки воды люди вышли на массовые протесты, есть убитые
США ввели новые санкции против ряда российских компаний и нескольких физлиц
Последние новости
11:23
Украина получит более $2,7 млрд от МВФ
11:17
В Иране – новый президент
11:15
СБУ вернула министерству реестр моряков, котрый ранее захватили рейдеры
11:03
Маск хочет построить спутниковую станцию, чтобы покрыть Великобританию интернетом – медиа
10:37
фото, видеоЛесные пожары вспыхнули в Хорватии
10:30
Украина и Польша увеличили объем железнодорожных грузовых перевозок
10:03
За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине
09:52
МВФ утвердил распределение 650 миллиардов долларов. Украине тоже перепадет
09:42
Литва начала заворачивать назад мигрантов из Беларуси, пересекающих границу в лесах
09:24
Блинкен назвал недопустимыми действия режима Лукашенко к спортсменке Тимановской
Все новости...