Гейтсы официально развелись — Reuters

Бракоразводный процесс между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс завершен.

Источник: Reuters со ссылкой на судебный документ

Детали: Уточняется, что суд не вынес решения относительно денег, имущества или супружеской поддержки. В то же время в нем отмечается, что пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании.

Предыстория: