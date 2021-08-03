Гейтсы официально развелись — Reuters
Вторник, 3 августа 2021, 06:03
Бракоразводный процесс между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс завершен.
Источник: Reuters со ссылкой на судебный документ
Детали: Уточняется, что суд не вынес решения относительно денег, имущества или супружеской поддержки. В то же время в нем отмечается, что пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании.
Предыстория:
- Гейтсы подали на развод 3 мая после 27 лет брака, но пообещали продолжить совместную благотворительную деятельность. Они являются соучредителями одного из крупнейших благотворительных фондов в мире "Фонд Билла и Мелинды Гейтс".
- Ранее пара заявила, что достигла соглашения о том, как разделить их семейное имущество. Подробности этой сделки не были раскрыты.
- По данным СМИ, одной из причин расторжения отношений могли стать связи Гейтса с обвиняемым в секс-торговле миллиардером Джеффри Эпштайном.