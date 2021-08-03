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Гейтсы официально развелись — Reuters

Вторник, 3 августа 2021, 06:03
Гейтсы официально развелись — Reuters

Бракоразводный процесс между Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс завершен.

Источник: Reuters со ссылкой на судебный документ

Детали: Уточняется, что суд не вынес решения относительно денег, имущества или супружеской поддержки. В то же время в нем отмечается, что пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании.

Предыстория:

  • Гейтсы подали на развод 3 мая после 27 лет брака, но пообещали продолжить совместную благотворительную деятельность. Они являются соучредителями одного из крупнейших благотворительных фондов в мире "Фонд Билла и Мелинды Гейтс".
  • Ранее пара заявила, что достигла соглашения о том, как разделить их семейное имущество. Подробности этой сделки не были раскрыты.
  • По данным СМИ, одной из причин расторжения отношений могли стать связи Гейтса с обвиняемым в секс-торговле миллиардером Джеффри Эпштайном.

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Темы: США
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