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Главу Белорусского дома нашли повешенным в Киеве

Вторник, 3 августа 2021, 09:07
Фото с Telegram БДУ

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня (3 августа – ред.) в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания".

Детали: С места происшествия изъяли мобильный телефон и личные вещи Шишова.

По данному факту начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).

В полиции подчеркнули, что будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Отмечается, что полную картину событий установят после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция Киева просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни – его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.

Украинская правда
Темы: БеларусьКиевполиция
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