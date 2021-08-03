Главу Белорусского дома нашли повешенным в Киеве
Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня (3 августа – ред.) в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания".
Детали: С места происшествия изъяли мобильный телефон и личные вещи Шишова.
По данному факту начали уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство).
В полиции подчеркнули, что будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.
Отмечается, что полную картину событий установят после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.
Полиция Киева просит всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни – его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал.