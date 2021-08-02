В Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация

В Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в Киеве и пропал.

Источник: telegram-канал БДУ

Дословно: "Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно.

Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили".

Детали: Сообщается, что полиции сообщили, а на место отправили кинолога.

Upd. Вечером в Беларусском доме в Украине сообщили все, что узнали за день.

Итак, на камерах зафиксировано, как Шишов выходил из дома на пробежку в 9 утра, а в 10 должен был вернуться.

Сообщается, что его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было.

По вышкам его телефон отследили, но отмечают большой квадрат поисков.

Активисты вызвали полицию и позвонили в СБУ, написали заявление, оповестили Погранслужбу и Нацполицию.

Известно, что кинологи обшарили лес с собаками, где Виталий бегает – ничего не нашли.

По состоянию на 22:00 волонтеры все еще прочесывали лесополосу.

Напомнили: Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, получила гуманитарную визу Польши.

Ее муж сбежал из Беларуси в Украину.