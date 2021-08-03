За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине
Белорусский дом в Украине заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
Источник: БДУ в Telegram
Дословно: "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.
Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума".
Детали: В БДУ убеждены, что смерть Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.
Для справки: Шишов стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.
Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.
В БДУ подчеркнули, что в этой организации Шишов "брался абсолютно за все сферы деятельности": помощь белорусам, которые переехали, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.
Предыстория:
- 3 августа председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.