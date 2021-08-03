Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине

Вторник, 3 августа 2021, 10:03
За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине
Фото с Instagram vvshishov

Белорусский дом в Украине заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

Источник: БДУ в Telegram

Дословно: "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума".

Детали: В БДУ убеждены, что смерть Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.

Для справки: Шишов стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

В БДУ подчеркнули, что в этой организации Шишов "брался абсолютно за все сферы деятельности": помощь белорусам, которые переехали, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: