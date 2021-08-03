За Шишовим следили, полиция об этом знала – Белорусский дом в Украине

Белорусский дом в Украине заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

Источник: БДУ в Telegram

Дословно: "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума".



Детали: В БДУ убеждены, что смерть Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", и заявили, что будут продолжать добиваться истины в гибели Виталия.

Для справки: Шишов стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.



В БДУ подчеркнули, что в этой организации Шишов "брался абсолютно за все сферы деятельности": помощь белорусам, которые переехали, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.

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