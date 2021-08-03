Украина получит более $2,7 млрд от МВФ

Согласно решения Совета управляющих МВФ 23 августа Украина получит от МВФ более $2,7 млрд бесплатно и без дополнительных условий.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что это решение было принято по предложению Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Всего между странами распределят специальные права заимствования на сумму $650 млрд.

Отмечается, что это – самое большое распределение СПЗ в истории фонда.

Украина получит транш 23 августа. Президент Владимир Зеленский назвал это "хорошим подарком для Украины к 30-летию независимости". Он отметил, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

По словам украинского лидера, власть продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

Напомним: Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.