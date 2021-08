"Дело рук Лукашенко": в Европарламенте появились первые реакции на убийство Шишова

Европарламентарии, первыми отреагировавшие на убийство в Киеве руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, считают, что за этим стоит режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине", - написала немецкая депутатка от "Зеленых" Виола фон Крамон.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - заявил литовский евродепутат Петрас Аустревичюс.

Он вспомнил убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году и добавил, что, по его мнению, за ним также стоят спецслужбы Беларуси.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

