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Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине – Гидрометцентр

Вторник, 3 августа 2021, 19:10

Погода в Украине становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании из-за пожаров в Турции, Греции и Италии.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании".

Детали: Синоптики сообщили, что 3 августа небольшие грозовые очаги появились над Житомирщине и перемещаются сейчас через Киевскую и Черниговскую область на восток.

Однако угрозы они не составляют. В гидрометцентре отмечают, что не удалось спрогнозировать эти краткосрочные грозы, поскольку они образовались на особой "линии сходимости" – полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений.

Напомним:

Украинская правда
Темы: погода
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