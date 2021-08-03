Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине – Гидрометцентр
Вторник, 3 августа 2021, 19:10
Погода в Украине становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании из-за пожаров в Турции, Греции и Италии.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook
Дословно: "Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании".
Детали: Синоптики сообщили, что 3 августа небольшие грозовые очаги появились над Житомирщине и перемещаются сейчас через Киевскую и Черниговскую область на восток.
Однако угрозы они не составляют. В гидрометцентре отмечают, что не удалось спрогнозировать эти краткосрочные грозы, поскольку они образовались на особой "линии сходимости" – полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений.
Напомним:
- 4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди с грозами, град и шквалы.
Украинская правда