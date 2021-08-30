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В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы на акции против обязательной вакцинации

Понедельник, 30 августа 2021, 09:17

Греческая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать группу людей, которые устроили стычки во время воскресной акции протеста в центре Афин против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 7000 человек вышли на митинг перед зданием парламента Греции в знак протеста против прививок. Подобные протесты в Афинах в прошлом месяце также сопровождались насилием.

По данным Ekathimerini, столкновения произошли после митинга противников вакцинации на площади Синтагма в Афинах в воскресенье вечером.

В конце митинга группа молодых людей напала на полицию с бутылками, и те применили газ и световые гранаты. Также был задействован водомет, чтобы оттеснить протестующих с площади.

Около 5,7 миллиона человек из общего населения Греции в 11 миллионов были полностью вакцинированы, и опросы показали, что большинство греков отдают предпочтение обязательной вакцинации для определенных групп, таких как медицинские работники и персонал домов престарелых.

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Темы: Грециявакцинациямитинги
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