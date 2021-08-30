Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы на акции против обязательной вакцинации

Понедельник, 30 августа 2021, 09:17

Греческая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать группу людей, которые устроили стычки во время воскресной акции протеста в центре Афин против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Более 7000 человек вышли на митинг перед зданием парламента Греции в знак протеста против прививок. Подобные протесты в Афинах в прошлом месяце также сопровождались насилием.

По данным Ekathimerini, столкновения произошли после митинга противников вакцинации на площади Синтагма в Афинах в воскресенье вечером.

В конце митинга группа молодых людей напала на полицию с бутылками, и те применили газ и световые гранаты. Также был задействован водомет, чтобы оттеснить протестующих с площади.

Около 5,7 миллиона человек из общего населения Греции в 11 миллионов были полностью вакцинированы, и опросы показали, что большинство греков отдают предпочтение обязательной вакцинации для определенных групп, таких как медицинские работники и персонал домов престарелых.

Темы: Грециявакцинациямитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник

ЕС вычеркнул несколько стран из перечня разрешенных для въезда в пандемию

Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами

Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР

Лукашенко снова собрался к Путину 

Все новости...
Греция
Возле Афин вспыхнул новый лесной пожар, эвакуировали жителей двух сел
Греция завершила строительство ограждения на границе с Турцией
Греция укрепляет границы, опасаясь наплыва мигрантов из Афганистана
Последние новости
21:33
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
21:17
Новости экономики: дефицит угля, облэнерго не будут продавать
21:11
ЕС осудил репрессии режима Лукашенко против журналистов и СМИ
21:00
Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле
20:52
Зеленский повезет Байдену список заключенных Кремля – Денисова
20:36
"Это лучший текст, который мы видели": глава миссии НАТО отверг критику законопроекта об СБУ
20:22
Британская компания украинца осуществит первую украинскую миссию на Луну
20:01
На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник
19:48
Албания усилила коронавирусные ограничения из-за роста заражений
19:42
НБУ установил курс гривни на последний день лета
Все новости...