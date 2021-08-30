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По аэропорту Кабула выпустили пять ракет

Понедельник, 30 августа 2021, 10:33

В понедельник аэропорт Кабула атаковали пятью ракетами, которые, как известно в настоящее время, не попали по аэродрому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и CBS News.

Как сообщил неназванный чиновник из США, все ракеты перехватила система противоракетной обороны и среди американских военных пострадавших нет.

В то же время местное информагентство Pajhwok сообщало, что ракеты попали в несколько мест в самом Кабуле.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент Джо Байден проинформирован об атаке, а также о том, что эвакуация в связи с этим не прекращалась.

С 15 августа, с тех пор как "Талибан" вошел в столицу, США и союзники вывезли через аэропорт около 114 400 человек.

К концу выходных количество военных США, которые контролируют аэропорт Кабула, уменьшилось с более чем 5000 до менее 4000.

Как известно, 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Великобритании и ребенок одного из граждан Великобритании. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

США в ответ нанесли удар с беспилотника против одного из руководителей афганской ветви "Исламского государства", которую считают ответственной за теракт.

В воскресенье США нанесли упреждающий удар по заминированному автомобилю ИГИЛ.

Темы: аэропортАфганистан
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