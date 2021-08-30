Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия согласовала с РФ 15-летнее соглашение на закупку газа

Понедельник, 30 августа 2021, 15:39
Венгрия согласовала с РФ 15-летнее соглашение на закупку газа
Фото: alamy.com

Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сийярто заявил, что соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет.

"Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы заплатили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году и которое заканчивается сейчас", - сказал он, не предоставив точных деталей.

Министр добавил, что соглашение будет подписано до конца сентября, и "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

"Газпром" заявил, что встречался с министром иностранных дел Венгрии, но не сообщил никаких подробностей.

"Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в сфере природного газа, включая поставки газа в Венгрию", - говорится в сообщении "Газпрома".

Сийярто заявил, что большинство грузов по новому контракту будут поступать с помощью нового соединителя на границе страны с Сербией, который заработает до октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияВенгриягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: