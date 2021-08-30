Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венгрия согласовала с РФ 15-летнее соглашение на закупку газа

Понедельник, 30 августа 2021, 15:39
Фото: alamy.com

Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сийярто заявил, что соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет.

"Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы заплатили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году и которое заканчивается сейчас", - сказал он, не предоставив точных деталей.

Министр добавил, что соглашение будет подписано до конца сентября, и "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

"Газпром" заявил, что встречался с министром иностранных дел Венгрии, но не сообщил никаких подробностей.

"Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в сфере природного газа, включая поставки газа в Венгрию", - говорится в сообщении "Газпрома".

Сийярто заявил, что большинство грузов по новому контракту будут поступать с помощью нового соединителя на границе страны с Сербией, который заработает до октября.

Темы: РосcияВенгриягаз
powered by lun.ua
Главное сегодня

США завершили вывод войск из Афганистана

Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили

Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали

Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник

ЕС вычеркнул несколько стран из перечня разрешенных для въезда в пандемию

Все новости...
Росcия
Лукашенко снова собрался к Путину 
Германия призывает к переговорам с Россией и Китаем по Афганистану
Тренер сборной Украины не будет вызывать игроков из чемпионата России
Последние новости
04:00
США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане
02:56
Столкновения на Банковой: Суд арестовал лидера черкасского "Нацкорпуса" и ветерана "Азова"
02:00
Зеленский прибыл в Вашингтон
00:59
В России — больше всего случаев коррупции за последние 8 лет
00:23
США завершили вывод войск из Афганистана
23:48
Минздрав обещает не вводить обязательную вакцинацию для педагогов
23:03
Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили
22:35
Кравчука не будет в ТКГ до декабря – Арестович
21:54
Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали
21:33
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
Все новости...