В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями.

Источник: Reuters

Детали: Издание пишет, что согласно исследованиям, которые еще не прошли экспертную оценку, новый вариант, известный как C.1.2, впервые обнаружили в мае. Сейчас он распространился на большинство провинций Южной Африки и семь других стран Африки, Европы, Азии и Океании.

Пока не установлено, является ли этот новый вариант более заразным или способным преодолеть иммунитет, который человек должен иметь после вакцинации или переболев COVID-19. Сейчас идут лабораторные исследования, чтобы установить, насколько хорошо вариант нейтрализуется антителами.

Ричард Лесселлс, специалист по инфекционным заболеваниям и один из авторов исследования по C.1.2, сказал, что его появление свидетельствует, что "эта пандемия еще далека от завершения, и этот вирус все еще изучает способы, как потенциально лучше заразить нас".

По словам Лесселлса, C.1.2 может иметь больше свойств уклонения от иммунитета, чем Delta, учитывая его структуру мутаций, и результаты исследования были переданы в ВОЗ.

ЮАР была первой страной, которая обнаружила бета-вариант - один из четырех вариантов, которые "вызывают беспокойство", согласно ВОЗ.