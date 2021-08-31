США обязались выделить Украине 60 млн долларов военной помощи

Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В сообщении Конгрессу администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Рост активности России вдоль украинской границы показал недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения. Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России", - говорится в сообщении.

Зеленский должен встретиться с Байденом в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины.

Помощь имеет целью продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

Пентагон в марте объявил о военной помощи Украине в размере 125 млндолларов, в том числе два вооруженных патрульных катера, которые помогут стране защитить свои территориальные воды.