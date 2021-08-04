Должен уйти в отставку – Байден о губернаторе Нью-Йорка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен подать в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что он (Куомо – ред.) должен уйти в отставку".

Что предшествовало:Прокуратура объявила, что губернатор Нью-Йорке Эндрю Куомо сексуально домогался более десятка женщин.

Соответствующее заявление объявила прокурор штата Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования. Сам Куомо отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.