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Должен уйти в отставку – Байден о губернаторе Нью-Йорка

Среда, 4 августа 2021, 01:52
ФОТО: Politico

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен подать в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я думаю, что он (Куомо – ред.) должен уйти в отставку".

Что предшествовало:Прокуратура объявила, что губернатор Нью-Йорке Эндрю Куомо сексуально домогался более десятка женщин.

Соответствующее заявление объявила прокурор штата Летиция Джеймс после пяти месяцев расследования. Сам Куомо отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.

Темы: СШАБайден
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