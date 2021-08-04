Спортсмен из Беларуси выехал в Украину

Тренер гандбольной команды "Віцязь" Константин Яковлев, активист Независимой ассоциации спортсменов, покинул Беларусь и уехал в Украину.

Источник: "Наша Нива" в Telegram

Детали: Спортсмен решил покинуть Беларусь и выехать в Украину после задержания и ареста.

Издание отмечает, что в июне Яковлев отбыл 15-дневный арест.

Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск с Барановичей вместе с другими спортсменами, где встретился с журналистом Дмитрием Руто после ареста на 15 дней.

Яковлев участвовал в мирных акциях и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним: Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.