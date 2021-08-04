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Украинские легкоатлетки финишировали 5 и 6 в финале Олимпиады-2020

Среда, 4 августа 2021, 05:48
ФОТО: Минобороны

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук соревновались в финале в забеге на 400 метров с препятствиями и заняли 5 и 6 места соответственно.

Источник: Прямая трансляция соревнований

Детали: Американка Сидни Маклафлин завоевала золотую медаль и установила новый мировой рекорд. Она пробежала дистанцию за 51.46 секунды.

Рыжикова пробежала за 53.48 секунды и заняла 5 место.

Ткачук заняла 6 место, пробежав за 53.79 секунды, при этом установив личный рекорд.

Напомним: Борец Алла Черкасова завоевала для Украины бронзовую награду Олимпиады в Токио в вольной борьбе до 68 кг.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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