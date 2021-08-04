Тимановская вылетает из Токио в Польшу

Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, в ближайшие часы покинет Японию и полетит в Польшу.

Источник: ВВС

Прямая речь Тимановской: "Я люблю свою страну и не изменила ей".

"Я сказала об ошибках, которые были допущены нашими национальными тренерами на Олимпиаде".

Детали: 24-летняя Тимановская вылетит из токийского аэропорта Нарита в Варшаву после того, как Польша предоставила ей гуманитарную визу.

Перед переездом в посольство Польши в Токио Тимановская получила защиту полиции, которая сопровождала ее и в аэропорт Нарита.

Спортсменка отметила, что ее действия не являются политическим протестом.

Она выразила опасения за свою безопасность после того, как на прошлой неделе ее заставили собрать вещи и отвезли в аэропорт.

Беларусь заявила, что Тимановську отозвали из сборной из-за ее эмоционального состояния.

Но во вторник Тимановская сказала, что у нее нет проблем с психическим здоровьем, и она не общалась с врачами в олимпийском поселке.

Спорсменка сказала, что была удивлена, когда представители команды сказали ей, что она идет с Игр, потому что она "не сказала ничего политического". И добавила, что хотела бы вернуться в Беларусь, когда будет знать, что это безопасно.

Тимановська предположила, что, наверное, это будет возможным через пять или десять лет.

Напомним: Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия.

Муж белорусской олимпийки Кристины Тимановской – Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады в Токио на родину.