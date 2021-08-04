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Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса

Среда, 4 августа 2021, 07:19
ФОТО: МЗ

За сутки 2 августа в мире диагностировали более 617 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии. Украина на 6 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 104 000, в Индии - более 44 000 новых заражений, в Бразилии - более 32 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 18 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Франция, Великобритания, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 180 536 725 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 258 923 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 августа 2021 ujlf в Украине зафиксировали 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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