Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса

Среда, 4 августа 2021, 07:19
Украина вернулась в 10-ку лидеров в Европе по суточной смертности от коронавируса
ФОТО: МЗ

За сутки 2 августа в мире диагностировали более 617 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии. Украина на 6 месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 104 000, в Индии - более 44 000 новых заражений, в Бразилии - более 32 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 18 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Франция, Великобритания, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 180 536 725 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 258 923 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 2 августа 2021 ujlf в Украине зафиксировали 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: