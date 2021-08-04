За сутки в Украине вакцинировали более 150 тысяч человек

За сутки 3 августа в Украине сделали более 150 тысяч прививок от коронавируса.

Источник: Минздрав

Дословно: "153 258 людей вакцинированы против COVID-19 за сутки 3 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 людей".

Детали: Указано, что в течение суток работали: 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививки; 279 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито уже 3 759 405 человек, из них получили одну дозу - 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 151 799 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 911 202 прививки.