Пограничники напоминают: с 5 августа ужесточаются правила въезда в Украину

Пограничники напоминают, что 5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы и прохождения через контрольные пункты на оккупированном Донбассе и через админграницу с Крымом.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Уже завтра вступают в силу принятые правительством Украины новые, фактически дополнительные условия пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Они нацелены на дальнейшее предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19. Изменения касаются и граждан иностранных государств и украинцев.

В то же время по-прежнему есть определенные исключения среди категорий граждан, которые не подпадают под новые правила, в том числе на введенную самоизоляцию. А у тех, кто подлежит самоизоляции сотрудники Государственной пограничной службы будут проверять установку и активацию мобильного приложения "Вдома". Поэтому советуем гражданам детально ознакомиться с новыми условиями пересечения границы и КПВВ".

Детали: Ключевым изменением является введение самоизоляции как для иностранцев, так и для украинцев.

В то же время это не касается граждан, полностью привитых вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которые получили первую дозу вакцины и имеют соответствующий документ.

Стоит отметить, что главное внимание будет уделяться лицам независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель. Для них устанавливается обязательная14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен в коем случае.

Иностранцы. Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

С 5 августа вводится обязательная самоизоляция для иностранцев в течение 10 дней (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства), которая может быть остановлена ​​сделанным в Украине тестом (ПЦР или экспресс-методом).

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. При пересечении границы иностранец должен установить и активировать приложение "Вдома". При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" иностранца не упустят на территорию Украины.

Украинцы. Граждане Украины, которые возвращаются на родину, должны также пойти на самоизоляцию. Не подлежат самоизоляции украинцы, имеющие на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, подтверждающий получение одной дозы вакцины.

Не подлежат самоизоляции также граждане Украины, которые не достигли 18-летнего возраста и украинцы, которые выехали за границу до 4 августа.

Те, кто прибывает из оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию (10 дней -ред). В случае, если кто-то не может установить это приложение, такое лицо подпадает под обсервацию.

Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админграиницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.