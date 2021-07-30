Правила пересечения границы усилят 5 августа: для кого обязательна самоизоляция

5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы и прохождения через пункты пропуска на Донбассе и через админграницу с Крымом, ключевым изменением является самоизоляция для многих категорий граждан.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "С 5 августа вступают в силу изменения, принятые правительством в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Новые правила имеют определенные особенности от действующих сейчас. Пограничники будут применять их как в пунктах пропуска на государственной границе, так и в КПВВ на линии разграничения на востоке и админгранице с оккупированным Крымом ".

Детали: Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или отрицательный экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинацию вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Но. Для иностранцев с 5 августа обязательной будет самоизоляция в течение 10 дней (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства).

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Иностранец должен установить приложение "Вдома". Его самоизоляция не запускается или заканчивается в случае получения отрицательного теста (ПЦР или экспресс). При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" иностранца не упустят на территорию Украины.

Не подлежат самоизоляции иностранцы со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Относительно украинцев. Граждане Украины, которые возвращаются на родину, должны также пойти на самоизоляцию. Не подлежат самоизоляции украинцы, имеющие на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, подтверждающий получение одной дозы вакцины.

Не подлежат самоизоляции также граждане Украины, которые не достигли 18-летнего возраста (ранее было 12 лет -ред.) и украинцы, которые выехали за границу до 4 августа.

Те, кто прибывает с оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию (10 дней -ред). В случае, если кто-то не может его установить, такое лицо подпадает под обсервацию.

Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админграницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в коем случае.

Что предшествовало: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине растет количество заражений коронавирусом штамма "Дельта": уже зарегистрировали 17 случаев. По предварительным данным, почти каждый из этих 17-ти выезжал за границу.