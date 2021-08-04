Иностранцев снова будут штрафовать за нарушение пребывания в Украине

Правительство отменило свою же норму, согласно которой все иностранцы, которые нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники указывают, что 7 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 21 июля 2021 года. Им вносятся изменения в пункт 2 постановления правительства от 18 марта 2020 года.

Согласно изменениям, освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, которые не могли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы/подразделений Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным установленными ограничениями в условиях карантина.

Санкция статьи этого административного нарушения - штраф в размере от 1700 грн до 5100 грн.

Прямая речь Демченко: "С первых дней карантина, понимая, что многие иностранцы сталкиваются с тем, что не могут вовремя покинуть пределы Украины, не нарушая сроки пребывания в нашем государстве, правительством было принято решение о временном непривлечении к административной ответственности такой категории граждан.

В то же время в решении было прописано, что эта норма является временной, таким образом, учитывая реалии, которые есть на данный момент, правительство приняло решение об отмене этой нормы".