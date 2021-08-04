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Отстраненный от Олимпиады украинец заявил об абсурдности ситуации

Среда, 4 августа 2021, 11:09
Отстраненный от Олимпиады украинец заявил об абсурдности ситуации

В украинского легкоатлета Назара Коваленко забрали право выступить на Олимпийских играх в Токио, так как он сдал недостаточное количество допинг-проб.

Источник: Facebook-страница легкоатлета Назара Коваленко

Прямая речь: "У меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх.

Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях.

Но Athletic Integrity Unit приняло решение меня не допустить только, потому что я не успел сдать вне соревновательную пробу в 63 дневный период, а сдал в более короткое время. Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг офицеры, если это все закрытая информация, и как я мог успеть это сделать в 63 дневный период, если я попал на ОИ 2020 за 60 дней до своего старта".

Детали: По его словам, в 2020, и в 2021 году спортсмен сдал по 5 допинг тестов. А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 вне соревновательных).

Коваленко добавил, что команда юристов Asters за 2 дня подготовила заявление (дело) почти 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о его невиновности, но суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, принял решение о его недопуске к старту.

 

Легкоатлет отметил, что является членом делегации, его дисквалифицировали. У него не обнаружили допинг.

Коваленко считает, что заслужил место представлять Украину и будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году: "Там я и завершу свою карьеру как атлет".

Выяснять, кто виноват в том, что у спортсмена не вовремя взяли пробы, будут после его возвращения в Украину 12 августа.

Напомним: 

  • Трех украинских легкоатлетов – Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз – отстранили от Олимпиады в Токио.

Украинская правда

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Темы: Олимпиадаспорт
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