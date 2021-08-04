"Захватчик" Кабмина оказался ветераном АТО с боевой гранатой

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о задержании правонарушителя, который пришел с боевой гранатой в Кабинет министров.

Источник: Клименко в эфире "Украина 24"

Прямая речь Клименко: "Провели спецоперацию по обезвреживанию гражданина. Он будет выступать в качестве подозреваемого.

Ситуация нестандартная, поскольку это был участник АТО, который прошел горнило боевых действий, был дважды ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму.

Совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события.

Мы занимаемся расследованием этого дела. Однозначно, что совершено преступление, уголовное производство откроют по 4 статьям. Одна из них, самая тяжелая, "Захват заложников", до 15 лет. В этой стране никто не должен нарушать закон, тем более, угрожать оружием. У него в руках была боевая граната, которая могла нанести вред людям и госздания. Граната - РГН".

Детали: Переговоры с нарушителем проводил друг мужчины Василий Олексюк. По данным УП, он депутат Бучанского горсовета, что под Киевом.

По словам главы Нацполиции, именно этот друг помог обезвредить преступника.

Олексюк уточнил, что задержанный АТОшник работает на станции технического обслуживания

Прямая речь Олексюка: "Не знаю, нестандартная или стандартная ситуация. Увидев в новостях, понял, что нужно принимать какие-то решения, искать возможность, чтобы ничего не случилось, чтобы не погибли люди".

Больше деталей: В Киевской прокуратуре назвали все 4 статьи, по которым открыли дело - захват государственных зданий, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, захват заложников, незаконное обращение с оружием.

Upd. Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич (фейсбук страница). Он бывший боец Айдара.

Предыстория: Неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.