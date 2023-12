Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцин от COVID-19

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19.

Источник: Twitter президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Наша договоренность с Метте Фредериксеном по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована.

Сегодня наша страна получила от Дании 500 тыся доз вакцины против COVID-19".

Детали: Зеленский поблагодарил Данию за помощь в преодолении глобального вызова пандемии коронавируса.

В то же время, президент не уточнил о каком именно препарате идет речь.

Речь идет о вакцине AstraZeneca. Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании.

Украинский Минздрав сообщает, что вакцину с этой поставки будут использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

Our agreement with @Statsmin Mette Frederiksen to support vaccination program in 🇺🇦 has been implemented. Today, 🇺🇦 received 500 thousand doses of #COVID19 vaccine from 🇩🇰. We’re grateful to our 🇩🇰 friends for their support in overcoming this global challenge. Mange tak!