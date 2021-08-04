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В Раду могут пройти 6 партий, среди которых силы Смешко и Гройсмана – опрос

Среда, 4 августа 2021, 14:08

Если бы выборы в парламент проходили в конце июля, в парламент прошли бы 5 партий, среди которых "Сила и честь", в пределах погрешности в Раду имеет шанс пройти партия "Украинская стратегия Гройсмана".

Источник: результаты опроса КМИС, проведено 24 июля - 1 августа

Дословно: "Наибольшую поддержку получили бы партии "Слуга народа" (20,2% среди тех, кто определился с выбором) и "ОПЗЖ" (18,3%) (разница в пределах статистической погрешности).

Далее идут с примерно одинаковой поддержкой (в пределах погрешности) "Батькивщина" (16%) и "ЕС" (14,2%)".

Детали: Кроме того, проходной барьер преодолевает и "Сила и честь" (6,3%), а "Украинская стратегия Гройсмана" приближенная к нему (4,7%).

Сообщается, что по сравнению с июнем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

 

КМИС проводил исследования с 24 июля-1 августа 2021 года. Методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) было опрошено 2028 в 105 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

В течение 22-29 июня 2021 года по идентичной методологии была проведена первая волна опроса.

Украинская правда
Темы: опросГройсманВерховная Рада
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