Украина добывает первое золото на Олимпиаде в Токио

Украинец действующий нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио.

Источник: трансляция поединка

Детали: В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов Беленюк одолел венгра Виктора Леринца со счетом 5:1 и стал олимпийским чемпионом.

Президент Владимир Зеленский поздравил спортсмена и члена правящей партии твитом.

Прямая речь: "Такое долгожданное первое "золото" для Украины на Олимпиаде в Токио! Особенно приятно, что его получил наш собрат - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!".

Таке довгождане перше «золото» для 🇺🇦 на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Что предшествовало: За выход в финал Беленюк боролся с хорватом Иваном Гуклеком и победил.