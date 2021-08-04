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Украина добывает первое золото на Олимпиаде в Токио

Среда, 4 августа 2021, 14:42

Украинец действующий нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио.

Источник: трансляция поединка

Детали: В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов Беленюк одолел венгра Виктора Леринца со счетом 5:1 и стал олимпийским чемпионом.

Президент Владимир Зеленский поздравил спортсмена и члена правящей партии твитом.

Прямая речь: "Такое долгожданное первое "золото" для Украины на Олимпиаде в Токио! Особенно приятно, что его получил наш собрат - блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!".

Что предшествовало: За выход в финал Беленюк боролся с хорватом Иваном Гуклеком и победил.

Украинская правда
Темы: Олимпиада
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