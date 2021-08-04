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Олимпиада: Украина завоевала первую в истории медаль в артистическом плавании

Среда, 4 августа 2021, 14:49
Олимпиада: Украина завоевала первую в истории медаль в артистическом плавании

На Олимпийских играх в Токио украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.

Источник: трансляция Олимпийских игр, "Суспільне"

Детали: За выступление в финале украинки получили 95.6 баллов.

Японки заняли 4 место, а первое россиянки и второе китаянки.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

Это десятая медаль для Украины на этих играх.

Напомним Несколько минут назад Украина завоевала первую золотую медаль - нардеп Жан Беленюк стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
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