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За организацию "Иловайского котла" двум генералам РФ сообщили о подозрении

Среда, 4 августа 2021, 16:11
Фото: минобороны

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных Сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Источник: Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", сообщили о подозрении россиянам Сергею Истракову и Михаилу Мизинцеву.

Решается вопрос об объявлении их в розыск.

По данным следствия, начальник Главного штаба сухопутных войск - первый заместитель главнокомандующего сухопутных войск Вооруженных Сил РФ (с января 2015 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ) и начальник Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в августе 2014 года, игнорируя нормы международного гуманитарного права, пренебрегая человеческой жизнью, с целью достижения своей цели по оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины, организовали и осуществили вероломное убийство украинских защитников возле Иловайска во время их выхода из окружения по называемому "зеленому коридору", безопасность которого гарантировалась ВС РФ.

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Предыстория:

  • В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
  • По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести. Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
  • Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.
  • Британская исследовательская группа Forensic Architecture также обнародовала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораИловайскРосcия
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