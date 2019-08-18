Участие РФ в боях под Иловайском: новые доказательства приобщат к делу в ЕСПЧ

Источник: The Guardian

Британская исследовательская группа Forensic Architecture обнародовала новые доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года. Новые данные о вооружении РФ на Донбассе будут использованы в исках украинских добровольцев против РФ, которые рассмотрит ЕСПЧ.

Детали: Исследователи опубликовали информацию о наличии под Иловайском модели танка Т-72Б3, которая в то время была на вооружении только у военных РФ.

"... Поскольку Россия отрицает какую-либо причастность к событиям на Донбассе, установление ответственности Москвы ... является ключевым для судебных дел. В связи с этим Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), который помогает заявителям представить дело в ЕСПЫ, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях под Иловайском. Доказательства включают в себя многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на территории Украины и фиксацию новой модели танка Т-72Б3, которая на момент сражения эксплуатировалась только российскими вооруженными силами", - пишет The Guardian.

По данным Forensic Architecture, исследователи проверяли и сопоставляли геолокацию с информацией об уничтоженном российском танке из множественных видео- и фотодоказательств из открытых источников, отснятым 29 августа 2014 года в районе Иловайска, а точнее - близ н.п. Новодворское.

"В период с августа по сентябрь 2014 года вблизи Иловайска несколько раз была зафиксирована конкретная модель российского танка. Мы использовали цифровое моделирование для подтверждения этих наблюдений, что четко указывало на российское военное присутствие на востоке Украины", - отмечают исследователи.





В ЕСПЧ в свою очередь отмечают, что первоначально будут выносить решения по межгосударственным искам Украины против России в связи с конфликтом на Донбассе, прежде чем рассматривать отдельные дела по искам физических лиц - граждан Украины. Иск украинских добровольцев - один из 4 тысяч, связанных с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.

Вместе с тем закон, принятый в РФ два года назад, позволяет национальным судам отменять решения ЕСПЧ, если они считаются "несовместимыми с конституцией России".

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