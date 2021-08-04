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Главу Харьковского облсовета заподозрили в получении более миллиона взятки

Среда, 4 августа 2021, 16:17
Артур Товмасян. Фото: Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Детали: Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

 
Детективы вручают Товмасяну подозрение
Фото правоохранителей

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил вышеупомянутую взятку за то, чтобы оставить в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

Предыстория:

  • О том, что избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки у директора областного коммунального предприятия за переназначение на должность, стало известно 23 июля.
  • По данным следствия, в период декабрь 2020 - март 2021 секретарь бюджетной комиссии Харьковского облсовета Сергей Гладкоскок (избран от ОПЗЖ депутат облсовета) путем направления необоснованных депутатских обращений и истребования информации о хозяйственной деятельности создал у директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого впечатление об угрозе его увольнения с указанной должности. Депутат заявил директору, что нужно договориться о переназначении на должность с председателем облсоветаТовмасяном и его заместителем Андреем Малышом. Условие - предоставление неправомерной выгоды в размере 1 050 000 гривен.
  • По версии следствия, в течение апреля-июня посредники вероятно в интересах Товмасяна получали от Шпаркого транши по 200 и 300 тыс. грн и давили на него, чтобы получить всю сумму потребованной взятки.
  • 22 июля НАБУ и САП сообщили, что разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен. Согласно данным УП, задержанным по этому делу оказался заместитель председателя облсовета Андрей Малыш.
  • Артура Товмасяна от "Слуги народа" избрали председателем Харьковского областного совета 8 созыва во время пленарного заседания первой сессии 11 декабря 2020 года.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьвзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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