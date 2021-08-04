Главу Харьковского облсовета заподозрили в получении более миллиона взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Детали: Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Детективы вручают Товмасяну подозрение Фото правоохранителей

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил вышеупомянутую взятку за то, чтобы оставить в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника-адвоката.

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