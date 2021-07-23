В деле о миллионной взятке фигурирует глава Харьковского облсовета

Избранный от "Слуги народа" председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия за переназначение на должность.

Источник: решение суда, которым располагает УП

Детали: По данным УП, НАБУ расследует уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с ее вымогательством.

По данным следствия, в период декабрь 2020 - март 2021 секретарь бюджетной комиссии Харьковского облсовета Сергей Гладкоскок (избран от ОПЗЖ депутат облсовета) путем направления необоснованных депутатских обращений и истребования информации о хозяйственной деятельности создал у директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого впечатление об угрозе его увольнения с указанной должности.

Согласно материалам дела,депутат заявил директору, что нужно договориться о переназначении на должность с председателем облсоветаТовмасяном и его заместителем Андреем Малышом. Условие - предоставление неправомерной выгоды в размере 1 050 000 гривен.

По версии следствия, в течение апреля-июня посредники вероятно в интересах Товмасяна получали от Шпаркого транши по 200 и 300 000 грн и давили на него, чтобы получить всю сумму потребованной взятки.

15 июля Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение обыска в квартире председателя облсовета.

Что предшествовало: 22 июля НАБУ и САП сообщили, что разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен.

Согласно данным УП, задержанным по этому делу оказался заместитель председателя облсовета Андрей Малыш.

Напомним: Артура Товмасяна от "Слуги народа" избрали председателем Харьковского областного совета 8 созыва во время пленарного заседания первой сессии 11 декабря 2020 года.