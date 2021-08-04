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Суд встал на сторону НАПК и требует разорвать контракт "Нафтогаза" с Витренко

Среда, 4 августа 2021, 17:00
Суд встал на сторону НАПК и требует разорвать контракт Нафтогаза с Витренко

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и разблокировал действие предписания НАПК к Кабмину с требованием разорвать контракт с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "3 августа 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК к Кабмину".

Детали: В предписании НАПК требовало от правительства отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина и прекратить срок действия контракта с Витренко.

Председатель НАПК Александр Новиков заявил, что в связи с решением суда предписание подлежит исполнению.

Новиков направил в Кабмин письмо с конкретным механизмом для выполнения предписания. Для этого нужно созывать заседание правительства и рассмотреть следующие вопросы:

  • отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины",
  • прекращения действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Отмечается, что заключение контракта с Коболевым осуществляли с нарушением ст. 26 закона "О предотвращении коррупции".

По словам Новикова, НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнение предписания.

Предыстория:

  • Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
  • Позже председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предупреждении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.
  • Но Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.
  • Тогда Новиков направил предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.

Украинская правда

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Темы: НефтегазВитренкоНАПКсуд
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