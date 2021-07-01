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НАЗК вимагає у наглядової ради "Нафтогазу" розірвати контракт з Вітренком

Четвер, 1 липня 2021, 14:58
Фото НВ

НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 закону "Про запобігання корупції"".

Деталі: Зазначається, що припис склали після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабміном до Окружного адмінсуду міста Києва. У ньому уряд вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

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Передісторія:

  • Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис з вимогою скасувати як незаконне призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України".
  • У свою чергу, в пресслужбі "Нафтогазу" відзначили, що припис НАЗК є упередженим і буде оскаржений у суді.
  • Міністерство юстиції заявило, що оскаржить в суді припис НАЗК, яким вимагають скасувати розпорядження про призначили Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз".   
  • 16 червня стало відомо, що глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення Вітренка через припис НАЗК.
  • 18 червня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису НАЗК до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.  

Українська правда
Теми: НАЗКНафтогазВітренко


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