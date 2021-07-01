НАЗК вимагає у наглядової ради "Нафтогазу" розірвати контракт з Вітренком

НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "НАЗК направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 закону "Про запобігання корупції"".

Деталі: Зазначається, що припис склали після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабміном до Окружного адмінсуду міста Києва. У ньому уряд вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства.

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