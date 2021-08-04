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20-летний украинец обновил несколько олимпийских рекордов в метании молота

Среда, 4 августа 2021, 17:21
20-летний украинец обновил несколько олимпийских рекордов в метании молота

20-летний Михаил Кохан не завоевал медаль, но занял четвертое место на Олимпиаде и обновил три олимпийские рекорды как самый молодой спортсмен.

Источник: "Суспільне"

Детали: 20-летний Михаил Кохан перед финалом стал самым молодым участником финала Олимпиады-2020 в метании молота. Следующему по возрасту участнику уже 26 лет.

После первых двух попыток Кохан шел вторым. Следующими двумя улучшить свой результат Украинский спортсмен не смог, но по итогам четырех попыток Кохан продолжал удерживать второе место.

Во время пятой попытки он опустился на четвертое место - его опередили норвежец и поляк Файдек.

Олимпийским чемпионом в метании молота стал поляк Войцех Новицки, серебряную медаль завоевал норвежец Эйвинд Хенриксен, бронзу - еще один поляк Павел Файдек.

Несмотря на четвертое место, Кохан обновил ряд рекордов на Олимпийских Играх.

  1. Самый молодой участник финала Олимпиады-2020 в метании молота.
  2. Самый молодой легкоатлет в истории Олимпиад, который метнул молот за 80 метров.
  3. Самый молодой метатель молота, который занял четвертое место на Олимпийских Играх.

Что было раньше:

  • Несколько минут назад Украина завоевала первую золотую медаль - нардеп Жан Беленюк стал лучшим в греко-римской борьбе в категории до 87 кг.
  • На Олимпийских играх в Токио украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в артистическом плаванье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиадаспорт
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