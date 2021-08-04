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Вместо 72 часов Тупицкому уже 2 месяца избирают меру пресечения

Среда, 4 августа 2021, 18:14

Из-за неявки адвокатов Подольский районный суд Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу о Александра Тупицкого, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, на 9 сентября.

Источник: трансляция заседания 4 августа

Детали: На нынешнее заседание суда явился сам Тупицкий, но не явились его адвокаты, без которых обвиняемый считает невозможным проводить судебный процесс.

Судья Людмила Казмиренко зачитала ходатайство адвокатов Константина Дорошенко и Александра Телешецкого, которые заявляют, что их неявка связана с участием в других заседаниях в Высшем антикоррупционном суде.

Тупицкий заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников по отсрочке этого заседания.

Прокурор Алексей Донской отметил, что документы, предоставленные защитниками, никоим образом не свидетельствуют об уважительности причин неявки адвокатов.

Сторона обвинения настаивала, что согласно законодательству, подозреваемому должны избрать меру пресечения не позднее 72 часов, а в отношении Тупицкого рассмотрение этого вопроса продолжается уже около 2 месяцев.

Поэтому прокурор просил привлечь защитника для проведения отдельного неотложного процессуального действия - рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения и поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов, с которыми была заранее согласована дата судебного заседания, из-за неуважительности причин их неявки.

Тупицкий в свою очередь настаивал, что подготовительное заседание суда включает в себя и другие процессуальные действия, и обвинил прокурора в предвзятости.

Прямая речь: "Я понимаю, что прокурора интересует только мера пресечения. Он с этого начинает, этим заканчивает, и снова каждый день начинает и заканчивает. Прокурору хочется крови.."

Детали: Тупицкий говорит, что преступления, которые ему инкриминируют - не тяжелые, и срок давности к привлечению к ответственности в одном из них, мол, уже вообще закончился.

Донской отметил, что руководствуется прямым требованием законодательства - избрание меры пресечения в течение трех дней.

Судья, заслушав стороны, приняла отложить судебное заседание и предложила 9 сентября. Прокуроры попросили суд придерживаться разумных сроков рассмотрения и провести заседание раньше. Казмиренко предложила 30 августа.

В то же время Тупицкий обечпокоился согласованием с адвокатами и попросил не менять дату. Мол, на 9 сентября его защитники точно смогут, а смогут ли они 30 августа - неизвестно. Прокурор возразил, что нельзя согласовывать что-то с теми, кто отсутствует.

Решение судьи - отложить подготовительное заседание на 14.00 9 сентября.

Что предшествовало: 25 мая обвинительный акт в отношении Тупицкого был направлен в Подольский райсуд Киева. Печерский суд не смог избрать ему меру пресечения. ОГП просит для Тупицкого меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и возложение на обвиняемого ряда обязательств.

  • 19 января 2021 года ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение. 
  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".

Валентина Романенко, УП
Темы: Тупицкийсуд
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