Главу Харьковского облсовета из-за подозрения во взятке исключили из "Слуги народа"

Артура Товмасян, главу Харьковского областного совета, которого подозревают в получении взятки, исключили из фракции "Слуга народа".

Источник: заместитель главы Харьковской ОГА, депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Спустя полтора часа после того, как стало известно, что ему объявлено о подозрении, было собрано внеочередное заседание фракции и Товмасяна исключили. Решение было принято единогласно".

Детали: Самого Товмасяна на заседании фракции не было. Семенуха говорит, что подозреваемый в получении неправомерной выгоды подал письменное заявление о приостановлении членства во фракции. В то же время, заявление не рассматривали, поскольку уже было принято решение об исключении его из "Слуги народа".

Семенуха также рассказал, что депутаты хотят инициировать внеочередную сессию, чтобы поставить вопрос о новом руководителе облсовета. На эту должность будут предлагать Александра Попова, депутата от "Слуги народа".

Что предшествовало: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.