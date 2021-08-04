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ВОЗ призывает ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины

Среда, 4 августа 2021, 19:56
Фото: ЦОЗ, Александр Жадан

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения. 

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом, цитирует Reuters

Прямая речь Аданома: "Я понимаю, что все правительства занимаются защитой своих граждан от штамма "Дельта". Но мы не можем согласиться с тем, что страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцины, начинают использовать еще больше вакцин".

Детали: Как пишет Reuters, за время пандемии призыв ввести мораторий на бустерные дозы вакцин является наиболее решительным заявлением ВОЗ. В организации предлагают отказаться от принципа, когда страны с высокими уровнем дохода получают большинство вакцин в обмен на то, чтобы поделиться этими дозами с бедными странами.

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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