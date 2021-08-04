ВОЗ призывает ввести мораторий на введение третьей дозы вакцины

Всемирная организация здравоохранения призывает страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса, как минимум до конца сентября, чтобы избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе вакцинации населения.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом, цитирует Reuters

Прямая речь Аданома: "Я понимаю, что все правительства занимаются защитой своих граждан от штамма "Дельта". Но мы не можем согласиться с тем, что страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцины, начинают использовать еще больше вакцин".

Детали: Как пишет Reuters, за время пандемии призыв ввести мораторий на бустерные дозы вакцин является наиболее решительным заявлением ВОЗ. В организации предлагают отказаться от принципа, когда страны с высокими уровнем дохода получают большинство вакцин в обмен на то, чтобы поделиться этими дозами с бедными странами.

Напомним: