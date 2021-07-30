Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

Со следующей недели в Израиле начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.

Источник: The Times of Israel

Детали: Соответствующее распоряжение дал глава министерства здравоохранения.

Третью дозу получат граждане старше 60 лет.

Перед этим премьер-министр страны провел консультации, где рассматривались рекомендации экспертов о необходимости третьей прививки израильтянам преклонного возраста.

Решение о ревакцинации было принято на фоне роста количества случаев заболевания до 2 тысяч на этой неделе.

Напомним: