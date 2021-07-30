Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer
Пятница, 30 июля 2021, 01:24
Со следующей недели в Израиле начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет.
Источник: The Times of Israel
Детали: Соответствующее распоряжение дал глава министерства здравоохранения.
Третью дозу получат граждане старше 60 лет.
Перед этим премьер-министр страны провел консультации, где рассматривались рекомендации экспертов о необходимости третьей прививки израильтянам преклонного возраста.
Решение о ревакцинации было принято на фоне роста количества случаев заболевания до 2 тысяч на этой неделе.
Напомним:
- Граждане, которые приезжают в Израиль, должны будут пойти на самоизоляцию, независимо от антител или наличии прививки против коронавируса.
Украинская правда