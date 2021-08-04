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"УДОшника", который побил танцовщика Дорофеевой, уволили

Среда, 4 августа 2021, 20:30

Военнослужащего Управления государственной охраны, которого подозревают в избиении танцовщика певицы Нади Дорофеевой, уволили.

Источник: Управление государственной охраны в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об освобождении его из рядов Управления государственной охраны Украины".

Детали: В УГО осудили подобные проявления агрессии и считают недопустимым совершения таких поступков. Там считают, что военные, нарушающих принципы морали, не должны несли службу в указанном ведомстве.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: криминал
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