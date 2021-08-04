"УДОшника", который побил танцовщика Дорофеевой, уволили
Среда, 4 августа 2021, 20:30
Военнослужащего Управления государственной охраны, которого подозревают в избиении танцовщика певицы Нади Дорофеевой, уволили.
Источник: Управление государственной охраны в Facebook
Прямая речь: "Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об освобождении его из рядов Управления государственной охраны Украины".
Детали: В УГО осудили подобные проявления агрессии и считают недопустимым совершения таких поступков. Там считают, что военные, нарушающих принципы морали, не должны несли службу в указанном ведомстве.
Предыстория:
- В воскресенье 1 августа певица Надя Дорофеева сообщила в соцсетях, что танцовщика ее балета Евгения Гончаренко жестоко избили.
- На следующий день правоохранители задержали мужчину, который совершил нападение на участника шоу-балета.
Украинская правда