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В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ

Среда, 4 августа 2021, 21:33
Фото: ЦОЗ

В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Источник: Киевская школа экономики

Детали: Аналитики КШЭ говорят, что уже 20 украинских областей демонстрируют "тревожный" тренд роста уровня госпитализаций.

В то же время, коэффициент обнаружения новых случаев в Украине незначительно ухудшилcz, но остается беспрецедентным хорошим – 2,3%.

Смертность в Украине от коронавируса, говорится в исследовании, находится на плато.

В среднем количество умерших за сутки 15 человек. По оценкам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, смертность будет находиться на уровне плато и в ближайшее время.

Однако растет занятость "ковидных" ресурсов. Речь идет о реанимационных койках и койках "с кислородом".

Также на 17% вырос уровень госпитализаций в неделю. Ранее рост был на уровне 3-5%.

Кроме того, ухудшается ситуация в и разрезе областей. Сейчас в 20 из 25 регионов отмечается рост количества госпитализаций. В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области. Именно на них приходится половина всего роста госпитализаций в стране.

Школа экономики также констатирует рост темпов вакцинации в Украине. Сейчас 9,5% украинцев вакцинированы по меньшей мере одной дозой, что все еще в разы меньше среднего показателя в Европе.

"Лидерами" по уровню вакцинации являются Киев и Киевская область, а самый низкий уровень фиксируется в западных областях.

В то же время в Киеве уже полностью вакцинирован уже каждый десятый житель, а каждый пятый – получил по крайней мере одну прививку.

Рост уровня вакцинации в Украине за неделю зафиксирован на 15%, в среднем осуществляется 117 тысяч прививок в сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус
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