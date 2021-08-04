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У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

Среда, 4 августа 2021, 22:16
Фото: РБК

Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Детали: Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Запорожской области. Он удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" Дмитрия Фирташа и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Речь шла о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству комбината.

В САП подчеркнули, что аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года. Законность того решения подтвердила и апелляция.

Однако Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, удовлетворив таким образом жалобу компании Фирташа.

Сейчас суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и вернул ЗТМК в собственность государства.

Предыстория:

  • Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

Знать больше: Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не возвращают государству

Украинская правда
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У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

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