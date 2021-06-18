УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ФИРТАША И ФУКСА

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу

Детали: По его словам, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе, а против Фукса – касательно ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик".

Данилов рассказал, что на своем заседании СНБО отменил лицензии "недобросовестных недропользователей" - 4 лицензии по добыче титана, 3 - по разработке углеводов и 2 рудные лицензии, в том числе ценные лицензии, которые не использовались в течение 18, 19 и 17 лет соответственно.

Также, по его словам, впервые за годы независимости Украины государству было добровольно возвращены 2 лицензии на добычу природного газа и сырой нефти (компании из Харьковской и Днепропетровской области, среди которых фигурирует название "Гео Альянс").

Он отдельно отметил, что компании, которые вернули лицензии, связаны "с одним уважаемым бизнесменом из города Днепр".

При этом на странице Telegram президента Владимира Зеленского появилась информация, что санкции также введены против Чемезова С.В и Шелкова М.Е. Скорее всего, имеются в виду гендиректор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и заместитель председателя совета директоров крупного российского производителя титана "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков.

Прямая речь Данилова: "Что касается Фирташа - это его участие в титановом бизнесе. Это поставки сырья, которое затем идет - и это отслежено нашими разведчиками - на предприятия Российской Федерации. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго и для военных предприятий Российской Федерации, находящихся под нашими санкциями. Кстати, мы на сегодняшний день, кроме товарища Фирташа, наложили санкции на те предприятия, которые непосредственно аффилированы в военно-промышленный комплекс РФ, который использует этот титан именно в военной сфере...

Что касается господина Фукса - они наложены за ситуации, связанные с "Голден Деррик" - это лицензии, о которых шла речь. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента. Мы еще отмечаем, что мы не допустим, чтобы люди, которые незаконным образом получили преференции от государства (и неважно, когда это происходило – при Викторе Федоровиче (Януковиче) или при Петре Алексеевиче (Порошенко) - мы отмечаем, что недра - это стратегический ресурс нашего государства. Согласно Конституции, все граждане, мы все с вами являемся владельцами этих недр, и ими надо распоряжаться таким образом, чтобы обществу было известно, кто за этим стоит".

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