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Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали морем

Четверг, 5 августа 2021, 02:15
ФОТО: The Telegraph

Из-за пожаров в Турции украинских туристов из провинции Мугла эвакуировали из отеля морем.

Источник: консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с лесными пожарами и оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации.

Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем.

Тем не менее, призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары".

Детали: Украинский дипломат привел пример спасения граждан Украины в провинции Мугла, в районе Мармариса.

Консульство в Анталии вечером 2 августа получило обращения на "горячую линию" от граждан Украины, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице.

Консул Украины немедленно обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye.

В течение получаса была осуществлена эвакуация граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, морским транспортом. Эвакуированных украинцев переселили в гостиницу Fun & Sun Smart Voxx, удаленную от зоны пожара.

Напомним: Турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: Турцияпожарчрезвычайное происшествие
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