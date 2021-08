В Турции из-за пожаров эвакуируют туристов из отелей

Турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Для защиты отдыхающих используют катера береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.

В курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля. Мэр Бодрума опубликовал в Twitter кадры, на которых видно, что огонь все еще горит в воскресенье утром.

Местные СМИ также опубликовали драматические кадры, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk